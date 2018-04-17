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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Telegram могут удалить из App Store и Google Play

Киев • УНН

 • 12707 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. На Роскомнадзор во вторник направил уведомления в магазины App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Telegram могут удалить из App Store и Google Play

"Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram за непредоставление ФСБ ключей шифрования. 16 апреля началась блокировка мессенджера. 

Владелец мессенджера Павел Дуров прокомментировал действия Роскомнадзора, отметив, что Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки. 

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