Telegram могут удалить из App Store и Google Play

"Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram за непредоставление ФСБ ключей шифрования. 16 апреля началась блокировка мессенджера.



Владелец мессенджера Павел Дуров прокомментировал действия Роскомнадзора, отметив, что Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.