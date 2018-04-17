Telegram можуть видалити з App Store і Google Play
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Роскомнагляд у вівторок направив повідомлення в магазини App Store і Google Play з вимогою видалити додаток Telegram. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Роскомнагляд направив в Apple і Google вимога про видалення додатків Telegram з магазинів додатків даних компаній", - зазначили у відомстві.
Як повідомляв УНН, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати Telegram за ненадання ФСБ ключів шифрування. 16 квітня розпочалася блокування месенджера.
Власник месенджера Павло Дуров прокоментував дії Роскомнадзора, зазначивши, що Telegram продовжить відстоювати право росіян на таємницю листування.