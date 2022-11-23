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Технологии на службе спасателей: Parimatch оказал гуманитарную помощь ГСЧС Одесской области

Технологии на службе спасателей: Parimatch оказал гуманитарную помощь ГСЧС Одесской области

Киев • УНН

 • 357252 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В рамках технологического усиления защитников Украины во время полномасштабной войны бренд Parimatch передал ГУ ГСЧС Украины в Одесской области важное для ежедневной работы спасателей техническое оборудование: мониторы, ноутбуки, видеокамеры, устройства безопасности, системные блоки и комплектующие к ним, передает УНН.

В борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций и многочисленных вражеских обстрелов представители ГСЧС нуждаются в современной технике. Она пригодится как для слаженной работы между главным управлением и спасателями на местах, так и для фиксации, обработки и ускоренной передачи информации с мест событий.

Понимая эту потребность, Parimatch предоставил более 45 единиц техники Главному управлению ГСЧС в Одесской области. Прежде всего, это системные блоки, многофункциональные устройства, мониторы, ноутбуки, видеокамеры, устройства безопасного питания и прочее. Также компания предоставила подразделению комплектующие к технике в виде сетевых фильтров, кабелей питания, VGA, DVI кабелей и адаптеров.

«Украинский бизнес, как и все общество, восхищается самоотверженностью спасателей, которые первыми выезжают на вызов и устраняют последствия российских обстрелов. Чтобы одесская команда спасателей могла более оперативно и эффективно выполнять свои задачи, мы передали техническую поддержку. Она будет помогать координировать действия рабочих ГСЧС в регионе», — отметила Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Напомним, что за девять месяцев активной войны Parimatch перевел на счета Минсоцполитики, фонда жен и матерей защитников Мариуполя, а также фонда Shakhtar Social ФК Шахтер более 7,4 млн гривен в качестве гуманитарной помощи.

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