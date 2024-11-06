"Технический дефолт": Укрэнерго приостанавливает выплаты по "зеленым" облигациям

НЭК «Укрэнерго» объявила, что с 9 ноября временно останавливает осуществление платежей по долговым обязательствам по «зеленым» облигациям устойчивого развития. В парламентском финансовом комитете объясняют решение «техническим дефолтом», пишет УНН.

НЭК «Укрэнерго» с 9 ноября 2024 года временно останавливает осуществление платежей по долговым обязательствам по зеленым облигациям устойчивого развития, выпущенным в 2021 году под государственную гарантию - сообщили в Укрэнерго.

Сообщается, что «это техническое решение будет действовать до момента завершения реструктуризации долга, которая планируется в ближайшие месяцы». НЭК «Укрэнерго», совместно с правительством Украины, как отмечается, «принимают все необходимые меры, чтобы достичь соглашения с держателями облигаций в ближайшей перспективе».

«Основаниями для прекращения платежей являются положения отдельного закона, а также двух постановлений Кабинета министров и приказа уполномоченного органа управления НЭК «Укрэнерго» от государства - Министерства энергетики. Указанные нормативные акты были приняты в рамках выполнения Украиной условий сотрудничества с Международным валютным фондом», - отмечается в сообщении.

НЭК «Укрэнерго», как указано, проинформировала своих партнеров и кредиторов о временной остановке осуществления платежей по еврооблигациям и заверила их в операционной и финансовой устойчивости компании. «Мы продолжаем выполнять свои обязательства и предусмотренные украинским законодательством и Уставом компании функции. В частности, что касается текущих задач - подготовки к зиме, восстановления, обустройства защиты и усиления устойчивости энергосистемы Украины в условиях военного положения», - говорится в сообщении.

«Ну что.... «Укрэнерго« объявило технический дефолт», - объяснил решение народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram.

В Укрэнерго ожидают, что зиму может удасться пройти без отключений света, но при определенных условиях