В Укрэнерго ожидают, что зиму может удасться пройти без отключений света, но при определенных условиях

Энергетикам удалось восстановить треть генерирующих мощностей, которые были разрушены российскими обстрелами, поэтому ожидается, что зимой свет или вообще не будет выключаться, или будут определенные ограничения при условии, что температура воздуха не будет опускаться ниже -5 градусов. Об этом рассказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко во время брифинга, передает УНН.

Если мы весной говорили о повреждении около 9 гВт мощности именно генерирующей, то на сегодня более трети из поврежденного энергетикам удалось вернуть в работу. Это и является тем ключевым фактором, благодаря которому позволяет получать электроэнергию бесперебойно, и это является тем фактором, который позволяет делать обоснованные прогнозы относительно прохождения зимы. Мы ожидаем, что эту зиму или без ограничений, или с минимальными ограничениями при температуре до -5 включительно. Ну, и соответственно ожидается дефицит электричества в системе, если будет длительный период времени, то есть 3+ дней с температурой 10 градусов мороза и ниже - сказал Бойко.

Он отметил, что в критически холодные дни, несмотря на увеличение импорта электроэнергии до 2100 мВт, будут применяться графики ограничений.

"В зависимости от температуры, по моим оценкам, - от одной до двух очередей. Три очереди - это безусловно при очень низких температурах", - добавил Бойко.

Напомним

Эксперты предупреждают о возможных ограничениях электроснабжения в Украине из-за российских атак и похолодания. Энергетическая система страны потеряла более 9 ГВт мощности после августовских обстрелов.