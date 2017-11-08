Техасский стрелок был пациентом психиатрической клиники

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59372 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127312 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106847 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109418 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107740 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100693 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105513 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102612 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Техасский стрелок был пациентом психиатрической клиники

Техасский стрелок был пациентом психиатрической клиники

Киев  •  УНН

 • 13663 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Девин Патрик Келли, который расстрелял прихожан церкви в Техасе, был пациентом психиатрической клиники, сообщает телеканал Local 10 со ссылкой на полицейский отчет, передает УНН.

Согласно отчету, в 2012 году Келли попал в клинику. Он находился на базе ВВС США "Холломан" и был пойман при попытке пронести на базу огнестрельное оружие. Келли, которому на тот момент был 21 год, также угрожал расправиться с вышестоящими должностными лицами на базе. Его направили в психиатрическую клинику в штате Нью-Мексико, но он убежал. Позже полицейские нашли его на автобусной остановке в техасском городе Эль-Пасо.

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Напомним, 5 ноября в результате стрельбы в техасской церкви меньшей мере 27 человек погибли, 24 получили ранения в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. 26-летний Девин Келли расстреливал людей с полуавтоматического оружия.

Подозреваемый покончил с собой после перестрелки с местным жителем и автомобильной погони.

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