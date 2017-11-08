Техасский стрелок был пациентом психиатрической клиники

Согласно отчету, в 2012 году Келли попал в клинику. Он находился на базе ВВС США "Холломан" и был пойман при попытке пронести на базу огнестрельное оружие. Келли, которому на тот момент был 21 год, также угрожал расправиться с вышестоящими должностными лицами на базе. Его направили в психиатрическую клинику в штате Нью-Мексико, но он убежал. Позже полицейские нашли его на автобусной остановке в техасском городе Эль-Пасо.

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Напомним, 5 ноября в результате стрельбы в техасской церкви меньшей мере 27 человек погибли, 24 получили ранения в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. 26-летний Девин Келли расстреливал людей с полуавтоматического оружия.

Подозреваемый покончил с собой после перестрелки с местным жителем и автомобильной погони.