Техаський стрілок був пацієнтом психіатричної клініки

Згідно зі звітом, в 2012 році Келлі потрапив в клініку. Він знаходився на базі ВПС США "Холломан" і був спійманий при спробі пронести на базу вогнепальну зброю. Келлі, якому на той момент був 21 рік, також погрожував розправитися з вищестоящими посадовими особами на базі. Його направили в психіатричну клініку в штаті Нью-Мексико, але він втік. Пізніше поліцейські знайшли його на автобусній зупинці в техаському місті Ель-Пасо.

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Нагадаємо, 5 листопада внаслідок стрілянини у техаській церкві щонайменше 27 осіб загинули, 24 отримали поранення в неділю в результаті стрілянини в церкві в Сазерленд-Спрінгс неподалік від Сан-Антоніо. 26-річний Девін Келлі розстрілював людей з напівавтоматичної зброї.

Підозрюваний наклав на себе руки після перестрілки з місцевим жителем і автомобільної погоні.