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Тайваньский истребитель упал в море

Тайваньский истребитель упал в море

Киев  •  УНН

 • 12695 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Истребитель Военно-воздушных сил Тайваня Dassault Mirage 2000 упал в море возле одного из островов. Об этом сообщает СhineseMicroNews со ссылкой на командование ВВС страны, передает УНН.

Вчера вечером истребитель вылетел с базы с учебной миссией. Когда он пролетал недалеко от города Цзилун, связь с пилотом прервалась и самолет исчез с радаров.

Там сейчас идет поисковая операция с участием патрульных катеров и авиатехники, ведь о судьбе пилота до сих пор ничего не известно.

Также об исчезновении самолета сообщили береговой охране.

Сообщается, что на вооружении Тайваня сейчас находятся 60 истребителей Dassault Mirage 2000, купленных во Франции 19 лет назад. Эти машины составляют основу ВВС острова, рядом с американскими F-16 и истребителями IDF собственного производства.

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