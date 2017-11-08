Тайванський винищувач впав в море

Вчора ввечері винищувач вилетів з бази для навчальної місії. Коли він пролітав неподалік міста Цзілун, зв'язок з пілотом обірвався і літак зник з радарів.

Там зараз триває пошукова операція за участю патрульних катерів і авіатехніки, адже про долю пілота досі нічого не відомо.

Також про зникнення літака повідомили береговій охороні.

повідомляється, що на озброєнні Тайваню зараз знаходяться 60 винищувачів Dassault Mirage 2000, куплених у Франції 19 років тому. Ці машини складають основу ВПС острова, поряд з американськими F-16 і винищувачами IDF власного виробництва.