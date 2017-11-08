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Тайванський винищувач впав в море

Тайванський винищувач впав в море

Київ • УНН

 • 12699 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Винищувач Військово-повітряних сил Тайваню Dassault Mirage 2000 впав в море біля одного з островів. Про це повідомляє СhineseMicroNews з посиланням на командування ВПС країни, передає УНН.

Вчора ввечері винищувач вилетів з бази для навчальної місії. Коли він пролітав неподалік міста Цзілун, зв'язок з пілотом обірвався і літак зник з радарів.

Там зараз триває пошукова операція за участю патрульних катерів і авіатехніки, адже про долю пілота досі нічого не відомо.

Також про зникнення літака повідомили береговій охороні.

повідомляється, що на озброєнні Тайваню зараз знаходяться 60 винищувачів Dassault Mirage 2000, куплених у Франції 19 років тому. Ці машини складають основу ВПС острова, поряд з американськими F-16 і винищувачами IDF власного виробництва.

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