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Тайвань обвиняет Китай в распространении фейковых новостей о ситуации с COVID-19

Киев • УНН

 • 14714 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Представитель Тайваня обвинил Китай в распространении фейковых новостей о ситуации с COVID-19 на острове, заявив, что именно поэтому правительство обнародует и опровергает случаи ложной информации, которая циркулирует в Интернете. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Тайвань обвиняет Китай в распространении фейковых новостей о ситуации с COVID-19

Детали

После месяцев содержания пандемии под контролем, Тайвань сталкивается со всплеском домашних инфекций, и весь остров находится в повышенном состоянии настороженности. Тайвань неоднократно предупреждал, что Китай, который претендует на демократически управляемый остров как на собственный, пытается использовать “познавательную войну”, чтобы попытаться подорвать доверие к правительству и его ответ на пандемию.

Выступая перед журналистами, заместитель министра внутренних дел Чэнь Цун-йен заявил, что они “четко почувствовали” опасность, которую представляет китайская пропаганда и дезинформация против Тайваня.

Цитата

“Причиной того, что мы продолжаем объяснять содержание фальшивой информации каждому, является обращение на нее внимания. Мы должны немедленно перехватить это и не допустить, чтобы когнитивная война влияла на общество Тайваня ”, - добавил он.

Чен перечислил примеры того, что, по его словам, фальшивые новости распространяются в Интернете, в том числе о том, что президент Тайваня Цай Инг Вэнь был заражен, и это скрывали.

Дополнение

Тайвань повысил уровень предупреждения о коронавирусе в столице, Тайбэе, введя ограничения на период двух недель, через которые закроют много мест проведения мероприятий и ограничат сборы. Остров запретил въезд иностранных граждан без разрешения на проживание с 19 мая по 18 июня.

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