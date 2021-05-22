Тайвань звинувачує Китай у поширенні фейкових новин про ситуацію з COVID-19

Деталі

Після місяців утримання пандемії під контролем, Тайвань стикається зі сплеском домашніх інфекцій, і весь острів перебуває в підвищеному стані настороженості. Тайвань неодноразово попереджав, що Китай, який претендує на демократично керований острів як на власний, намагається використовувати “пізнавальну війну”, щоб спробувати підірвати довіру до уряду та його відповідь на пандемію.

Виступаючи перед журналістами, заступник міністра внутрішніх справ Чень Цун-йен заявив, що вони “чітко відчули” небезпеку, яку представляє китайська пропаганда та дезінформація проти Тайваню.

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“Причиною того, що ми продовжуємо пояснювати зміст фальшивої інформації кожному, є звернення на неї уваги. Ми повинні негайно перехопити це і не допустити, щоб когнітивна війна впливала на суспільство Тайваню”, — додав він.

Чен перерахував приклади того, що, за його словами, фальшиві новини розповсюджуються в Інтернеті, в тому числі про те, що президент Тайваню Цай Інг Вень був заражений, і це приховували.

Доповнення

Тайвань підвищив рівень попередження про коронавірус у столиці, Тайбеї, ввівши обмеження на період двох тижнів, через які закриють багато місць проведення заходів і обмежать збори. Острів заборонив в’їзд іноземних громадян без дозволу на проживання з 19 травня по 18 червня.