Тайвань закриває в'їзд для іноземців з 19 травня

Цитата:

"З 0:00 19 травня в'їзд іноземців, які не мають посвідки на проживання в країні, буде призупинено, а пасажирам буде зупинено транзит через Тайвань", - сказано у заяві.

Деталі

Як зазначається, місцеві епідеміологи заявили, що з огляду на зростання кількості випадків COVID-19, як завезених, так і всередині Тайваню, "з метою підтримання безпеки щодо поширення епідемії та забезпечення здоров’я китайців, Китай суворо контролюватиме кордон з 0:00 19 травня (місцевий час)".

Заходи такі:



Особам, які не мають громадянства, які не мають дійсного дозволу на проживання в Китаї, буде заборонено в'їзд. За винятком надзвичайних випадків або з гуманітарних міркувань.



Призупинка транзиту пасажирів через Тайвань.



Вищезазначені заходи, як вказано, закінчаться 18 червня та будуть скориговані у встановлений термін відповідно до епідемічної ситуації та стану їх реалізації.

Доповнення

Тайвань раніше оголосив про обмеження через поширення COVID-19, вони включають закриття шкіл в Тайбеї.

Тайвань повідомив про 333 місцевих випадки COVID-19 в понеділок, у тому числі 158 випадків в місті Тайбей і 148 випадків в місті Сіньбей.