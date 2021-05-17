Тайвань закрывает въезд для иностранцев с 19 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Тайвань запретит въезд иностранных граждан без разрешения на проживание с 19 мая по 18 июня, согласно заявлению Тайваньского центра по контролю за заболеваниями, передает УНН.
Цитата:
"С 0:00 19 мая въезд иностранцев, не имеющих вида на жительство в стране, будет приостановлено, а пассажирам будет остановлено транзит через Тайвань", - говорится в заявлении.
Детали
Как отмечается, местные эпидемиологи заявили, что в связи с ростом количества случаев COVID-19, как завезенных, так и внутри Тайваня, "с целью обеспечения безопасности относительно распространения эпидемии и обеспечения здоровья китайцев, Китай будет строго контролировать границу с 0:00 19 мая (местное время)".
Мероприятия такие:
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- Лицам, которые не имеют гражданства, не имеющие действительного вида на жительство в Китае, будет запрещен въезд. За исключением чрезвычайных случаев или по гуманитарным соображениям.
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- Приостановка транзита пассажиров через Тайвань.
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Вышеупомянутые меры, как указано, закончатся 18 июня и будут скорректированы в установленный срок в соответствии с эпидемической ситуацией и состоянием их реализации.
Дополнение
Тайвань ранее объявил об ограничениях из-за распространения COVID-19, они включают закрытие школ в Тайбэе.
Тайвань сообщил о 333 местных случаях COVID-19 в понедельник, в том числе 158 случаях в городе Тайбэй и 148 случаях в городе Синьбей.