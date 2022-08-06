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Тайвань запустил сигнальные ракеты через беспилотники и неопознанные самолеты

Киев • УНН

 • 259575 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерство обороны Тайваня сообщило в субботу, что оно запустило сигнальные ракеты вечером в пятницу, чтобы предупредить семь беспилотников, летевших над его отдаленными островами Кинмень, и неопознанные самолеты, пролетавшие над его отдаленными островами Мацу . Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство заявило, что войска находятся в состоянии повышенной готовности в обоих районах, лежащих недалеко от побережья материкового Китая, после того, как на этой неделе Пекин начал широкомасштабные военные учения в ответ на визит в Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Дополнение

Китай проводит свои одни из самых больших военных учений вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Тайвань заявил, что Китай 4 августа выпустил 11 баллистических ракет в воду у его северо-восточного и юго-западного побережья, а официальные лица Японии заявили, что пять китайских ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.

Китайские военные учения начались после противоречивого визита на остров главного демократа США Нэнси Пелоси.
Выступая в Японии, Пелоси пообещала, что Китай "не будет изолировать" Тайвань, препятствуя поездкам туда американских политиков.

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