Тайвань запустив сигнальні ракети через безпілотники і невпізнані літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерство оборони Тайваню повідомило в суботу, що воно запустило сигнальні ракети ввечері в п’ятницю, щоб попередити сім безпілотників, які летіли над його віддаленими островами Кінмень, і невпізнані літаки, які пролітали над його віддаленими островами Мацу. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Міністерство заявило, що війська перебувають у стані підвищеної готовності в обох районах, які лежать недалеко від узбережжя материкового Китаю, після того, як цього тижня Пекін розпочав широкомасштабні військові навчання у відповідь на візит до Тайваню спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
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Китай проводить свої одні з найбільших військових навчань навколо Тайваню з 4 по 7 серпня. Тайвань заявив, що Китай 4 серпня випустив 11 балістичних ракет у води біля його північно-східного та південно-західного узбережжя, а офіційні особи Японії заявили, що п'ять китайських ракет впали у винятковій економічній зоні Японії.
Китайські військові навчання почалися після суперечливого візиту на острів головного демократа США Ненсі Пелосі.
Виступаючи в Японії, Пелосі пообіцяла, що Китай "не ізолюватиме" Тайвань, перешкоджаючи поїздкам туди американських політиків.