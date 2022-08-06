Тайвань запустив сигнальні ракети через безпілотники і невпізнані літаки

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Міністерство заявило, що війська перебувають у стані підвищеної готовності в обох районах, які лежать недалеко від узбережжя материкового Китаю, після того, як цього тижня Пекін розпочав широкомасштабні військові навчання у відповідь на візит до Тайваню спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

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Китай проводить свої одні з найбільших військових навчань навколо Тайваню з 4 по 7 серпня. Тайвань заявив, що Китай 4 серпня випустив 11 балістичних ракет у води біля його північно-східного та південно-західного узбережжя, а офіційні особи Японії заявили, що п'ять китайських ракет впали у винятковій економічній зоні Японії.

Китайські військові навчання почалися після суперечливого візиту на острів головного демократа США Ненсі Пелосі.

Виступаючи в Японії, Пелосі пообіцяла, що Китай "не ізолюватиме" Тайвань, перешкоджаючи поїздкам туди американських політиків.