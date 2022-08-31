Тайвань выпустил боевые снаряды по неизвестным беспилотникам вблизи островов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Тайвань произвел предупредительные выстрелы по трем неизвестным беспилотникам, пролетевшим вблизи его отдаленных островов, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Непонятно, кто управлял дронами, но было замечено, как все три летели после этого в сторону материкового Китая, сообщило министерство обороны Тайваня.
Это произошло после того, как Тайбэй в последние недели жаловался, что китайские беспилотники летают рядом с контролируемыми Тайванем островками у побережья Китая.
По таким беспилотникам предупредительные выстрелы были произведены впервые.
Отмечается, что были выпущены предупредительные сигнальные ракеты, а затем – боевые снаряды по беспилотнику. В конце концов дроны направились в сторону Сяменя.
Ответа со стороны Китая сразу же не было, хотя Пекин ранее отвергал жалобы Тайваня на неоднократные преследования со стороны китайских беспилотников.
"Китайские беспилотники летают над территорией Китая, чему здесь удивляться?" – заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник.
Министерство иностранных дел Тайваня выразило возмущение по поводу его комментариев, заявив, что "незваных людей называют ворами".
Дополнение
На прошлой неделе Тайвань обнародовал рекордный оборонный бюджет, предложив увеличить его на 586,3 млрд таиландских долларов (19 млрд долларов).
Президент Тайваня Цай Инвэнь ранее заявила, что Тайвань примет "соответствующие" меры против того, что она назвала тактикой серой зоны, добавив, что они не будут "провоцировать споры, и мы будем проявлять сдержанность, но это не означает, что мы не будем противодействовать".
Напряженность в отношениях между Тайванем и Китаем остается рекордно высокой после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила самоуправляемый остров в начале августа. После визита Китай провел крупнейшие в истории военные учения в водах вокруг Тайваня. Китай воспринял визит как вызов своим претензиям на суверенитет над Тайванем, считающим себя самостоятельным.