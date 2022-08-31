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Тайвань випустив бойові снаряди по невідомих безпілотниках поблизу островів

Київ • УНН

 • 121555 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Тайвань здійснив попереджувальні постріли по трьох невідомих безпілотниках, що пролетіли поблизу його віддалених островів, пише УНН з посиланням на BBC.

Тайвань випустив бойові снаряди по невідомих безпілотниках поблизу островів

Деталі

Незрозуміло, хто керував дронами, але було помічено, як всі три летіли після цього у бік материкового Китаю, повідомило міністерство оборони Тайваню.

Це сталося після того, як Тайбей в останні тижні скаржився, що китайські безпілотники літають поруч із острівцями, що контролюються Тайванем, біля узбережжя Китаю.

По таких безпілотниках попереджувальні постріли були зроблені вперше.

Зазаначається, що було випущено попереджувальні сигнальні ракети, а потім - бойові снаряді по безпілотнику. Зрештою дрони попрямували у бік Сяменя.

Відповіді з боку Китаю відразу є не було, хоча Пекін раніше відкидав скарги Тайваню на неодноразові переслідування з боку китайських безпілотників.

"Китайські безпілотники літають над територією Китаю, чому тут дивуватися?" - заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь у понеділок.

Міністерство закордонних справ Тайваню висловило обурення щодо його коментарів, заявивши, що "непроханих людей називають злодіями".

Доповнення

Минулого тижня Тайвань оприлюднив рекордний оборонний бюджет, запропонувавши збільшити його на 586,3 млрд таїландських доларів (19 млрд доларів).

Президент Тайваню Цай Інвень раніше заявила, що Тайвань вживе "відповідних" заходів проти того, що вона назвала тактикою сірої зони, додавши, що вони не "провокуватимуть суперечки, і ми виявлятимемо стриманість, але це не означає, що ми не протидіятимемо".

Напруженість у відносинах між Тайванем і Китаєм залишається рекордно високою після того, як речник Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала самоврядний острів на початку серпня. Після візиту Китай провів найбільші в історії військові навчання у водах навколо Тайваню. Китай сприйняв візит як виклик своїм претензіям на суверенітет над Тайванем, який вважає себе самостійним.

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