Тайвань продемонстрировал новейшую самодельную бронемашину

Тайвань стремится продемонстрировать свою решимость защищаться, если Китай, который считает остров своей территорией, когда-нибудь нападет. Эти опасения стали более выраженными за последние два года, поскольку Пекин активизирует военные действия вблизи Тайваня.

Детали

В то время как Тайвань полагается на Соединенные Штаты относительно многих видов своего оружия, таких как истребители, президент Цай Инвэн настаивает на том, чтобы сделать больший акцент на вооружениях, разработанных и производимых тайванцами, наиболее заметными из которых являются новые подводные лодки.

Восьмиколесный CM-34, поступивший на вооружение в 2019 году, вооружен 30-мм цепной пушкой Mk44 Bushmaster производства Northrop Grumman с эффективной дальностью стрельбы 3 км. Он разработан так, чтобы быть очень мобильным и работать в любую погоду.

Начальник предприятия Ван Вэнь-Хун сообщил журналистам, что завод в Цзицзи может производить шесть машин в месяц, и он уже поставил военным 173 машины из общего заказа на 305 единиц.

Разработка бронемашины не обошлась без проблем.

В прошлом году несколько руководителей высшего звена компаний-поставщиков были арестованы за мошенничество с закупкой некачественных деталей, в том числе некоторых из Китая, для более ранней модели CM-32.