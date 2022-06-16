Тайвань продемонстрував новітню саморобну бронемашину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Військові Тайваню продемонстрували в четвер свою нову бронемашину вітчизняного виробництва CM-34 Clouded Leopard на віддаленому виробничому майданчику в горах центральної частини острова. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Тайвань прагне продемонструвати свою рішучість захищатися, якщо Китай, який вважає острів своєю територією, колись нападе. Ці побоювання стали більш вираженими протягом останніх двох років, оскільки Пекін активізує військові дії поблизу Тайваню.
Деталі
У той час як Тайвань покладається на Сполучені Штати щодо багатьох видів своєї зброї, таких як винищувачі, президент Цай Інвень наполягає на тому, щоб зробити більший акцент на озброєннях, розроблених та вироблених тайванцями, найбільш помітними з яких є нові підводні човни.
Восьмиколісний CM-34, що надійшов на озброєння у 2019 році, озброєний 30-мм ланцюговою гарматою Mk44 Bushmaster виробництва Northrop Grumman з ефективною дальністю стрілянини 3 км. Він спроектований так, щоб бути дуже мобільним та працювати у будь-яку погоду.
Начальник підприємства Ван Вень-Хун повідомив журналістам, що завод у Цзіцзі може виробляти шість машин на місяць, і він уже поставив військовим 173 машини із загального замовлення на 305 одиниць.
Розробка бронемашини не обійшлася без проблем.
Минулого року кілька керівників вищої ланки компаній-постачальників були ув'язнені за шахрайство із закупівлею неякісних деталей, у тому числі деяких з Китаю, для більш ранньої моделі CM-32.