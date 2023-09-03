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Тайвань накроет первый за четыре года тайфун: отменены авиарейсы и эвакуированы тысячи людей

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Внутренние авиарейсы были отменены, а почти 3000 человек были эвакуированы, ведь Тайвань готовится к приходу тайфуна Хайкуй в воскресенье, который, как ожидается, принесет проливной дождь и сильный ветер на юг и восток острова. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что тайфун достигнет берега в горной и малонаселенной местности дальнего юго-востока Тайваня поздно днем в воскресенье. Округа и города на востоке и юге отменили занятия и объявили выходным для работников.

Президент Тайваня Цай Ин Вэнь заявил на встрече представителей служб ликвидации последствий стихийных бедствий, что это будет первый тайфун, который обрушится на остров и пересечет его центральный горный массив за четыре года.

Людям следует избегать выхода на улицу и не ходить в горы, на побережье, рыбачить или заниматься водными видами спорта, цитирует ее слова офис офиса Цай.

Хайкуй намного слабее, чем тайфун Саола, который обрушился на Гонконг и южную китайскую провинцию Гуандун в субботу.
Правительство Тайваня сообщило, что уже эвакуировали 2868 человек, преимущественно на юге и востоке. Военные мобилизовали солдат и оборудование для помощи в ликвидации последствий наводнения и эвакуации.

Две основные внутренние авиакомпании Тайваня, UNI Air и Mandarin Airlines, отменили все рейсы в воскресенье, а паромное сообщение с окружающими островами также было отменено.

После прохождения через южный Тайвань, тайфун, по прогнозам, пересечет Тайваньский пролив в Китай.

Напомним

Тайфун Саола обрушился на южную китайскую провинцию Гуандун рано в субботу после того, как сильный ветер бушевал вблизи Шэньчжэня, Гонконга и Макао, унеся жизни одного человека и оставив следы разрушений и наводнений во многих районах.

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