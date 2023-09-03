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Тайвань накриє перший за чотири роки тайфун: скасовано авіарейси та евакуйовано тисячі людей

Тайвань накриє перший за чотири роки тайфун: скасовано авіарейси та евакуйовано тисячі людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Внутрішні авіарейси були скасовані, а майже 3000 людей були евакуйовані, адже Тайвань готується до приходу тайфуну Хайкуй у неділю, який, як очікується, принесе проливний дощ і сильний вітер на південь і схід острова. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Очікується, що тайфун досягне берега в гірській і малонаселеній місцевості далекого південного сходу Тайваню пізно вдень у неділю. Округи та міста на сході та півдні скасували заняття та оголосили вихідним для працівників.

Президент Тайваню Цай Ін Вень заявив на зустрічі представників служб ліквідації наслідків стихійних лих, що це буде перший тайфун, який обрушиться на острів і перетне його центральний гірський масив за чотири роки.

Людям слід уникати виходу на вулицю та не ходити в гори, на узбережжя, рибалити чи займатися водними видами спорту, цитує її слова офіс офісу Цай.

Хайкуй є набагато слабкішим, ніж тайфун Саола, який обрушився на Гонконг і південну китайську провінцію Гуандун у суботу.
Уряд Тайваню повідомив, що вже евакуювали 2868 осіб, переважно на півдні та сході. Військові мобілізували солдатів і обладнання для допомоги в ліквідації наслідків повені та евакуації.

Дві основні внутрішні авіакомпанії Тайваню, UNI Air і Mandarin Airlines, скасували всі рейси в неділю, а поромне сполучення з навколишніми островами також було скасовано.

Після проходження через південний Тайвань, тайфун, за прогнозами, перетне Тайванську протоку в Китай.

Нагадаємо

Тайфун Саола обрушився на південну китайську провінцію Гуандун рано в суботу після того, як сильний вітер вирував поблизу Шеньчженя, Гонконгу та Макао, забрайвши життя одієї людини та залишивши сліди руйнувань і повеней у багатьох районах.

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