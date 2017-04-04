"Татнефть" подала ходатайство в суд США о принудительном взыскании с Украины 144 млн дол.

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 75237 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110606 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168768 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124012 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121341 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114997 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107369 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103821 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Татнефть" подала ходатайство в суд США о принудительном взыскании с Украины 144 млн дол.

"Татнефть" подала ходатайство в суд США о принудительном взыскании с Украины 144 млн дол.

Киев  •  УНН

 • 9859 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. ПАО “Татнефть” 3 апреля 2017 года подало ходатайство в Федеральный окружной суд по округу Колумбия о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить ПАО “Татнефть” 144 миллиона долларов США. Об этом сообщает пресс-служба компании ПАО “Татнефть”, передает УНН.

“Основанием для вынесения арбитражного решения на сумму 144 миллиона долларов США (112 миллионов долларов США плюс проценты на текущую дату) стало нарушение Украиной Двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишение ПАО „Татнефть“ его акционерной доли в крупнейшем на Украине Кременчугском НПЗ”, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Арбитражное решение было вынесено на основании Арбитражного регламента Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в Париже составом из трех арбитров по результатам рассмотрения иска ПАО “Татнефть”, касающегося противозаконного вооруженного захвата в октябре 2007 г. АО “Укртатнафта” (УТН), владеющего Кременчугским НПЗ.

"В результате последовавшей за этим серии юридических приемов и судебных процессов со стороны государственных органов Украины ПАО “Татнефть” лишилось акций УТН, которые в дальнейшем перешли к группе “Приват”, принадлежащей украинскому олигарху Игорю Коломойскому“, — сказано в сообщении.

В пресс-службе компании напомнили, что суд пришел к выводу, что захват НПЗ и последовавшие за ним действия были совершены при содействии государственных чиновников Украины, включая судебных приставов, прокуроров и украинские суды, которые скоординировали свои действия в части лишения ПАО “Татнефть” его акционерной доли.

“Несмотря на неоднократные требования ПАО „Татнефть“, а также несмотря на публичное заявление „Укртатнафта“, уже находившейся под контролем Коломойского, что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом, Украина отказывается исполнять арбитражное решение”, — сообщается в компании.

Таким образом, поданное ходатайство о приведении в исполнение арбитражного решения направлено на принуждение Украины к выполнению своих международных обязательств.

Напомним, как сообщал УНН, председателя правления “Укртатнафты” Павла Овчаренко МВД объявило в розыск. В сообщении МВД отмечается, что П.Овчаренко скрывается с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Во всеукраинский розыск П. Овчаренко объявлен по представлению Службы безопасности Украины.

Так же напомним, П.Овчаренко ранее уже разыскивался МВД

По данным СМИ он является партнером бизнесмена Игоря Коломойского, а также причастен к рейдерскому захвату активов агрохолдинга “Агрейн”. 

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