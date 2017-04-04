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"Татнефть" подала клопотання в суд США про примусове стягнення з України 144 млн дол.

"Татнефть" подала клопотання в суд США про примусове стягнення з України 144 млн дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. ПАТ "Татнефть" 3 квітня 2017 року подало клопотання до Федерального окружного суду по округу Колумбія про примусове виконання арбітражного рішення від 29 липня 2014 року, згідно з яким Україна зобов'язана виплатити ПАТ "Татнефть" 144 мільйони доларів США. Про це повідомляє прес-служба компанії ПАТ "Татнефть", передає УНН.

"Підставою для винесення арбітражного рішення на суму 144 мільйони доларів США (112 мільйонів доларів США плюс відсотки на поточну дату) стало порушення Україною Двосторонньої угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій між Росією і Україною і позбавлення ПАТ "Татнефть" його акціонерної частки в найбільшому в Україні Кременчуцькому НПЗ", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Арбітражне рішення було винесено на підставі Арбітражного регламенту Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) в Парижі складом з трьох арбітрів за результатами розгляду позову ПАТ "Татнефть", що стосується протизаконного збройного захоплення в жовтні 2007 року АТ "Укртатнафта" (УТН), що володіє Кременчуцьким НПЗ.

"В результаті серії юридичних прийомів і судових процесів, які послідували за цим, з боку державних органів України ПАТ "Татнефть" позбулося акцій УТН, які в подальшому перейшли до групи "Приват", що належить українському олігарху Ігору Коломойському", - сказано в повідомленні.

У прес-службі компанії нагадали, що суд прийшов до висновку, що захоплення НПЗ і дії, що послідували за ним, були вчинені за сприяння державних чиновників України, включаючи судових приставів, прокурорів і українські суди, які скоординували свої дії в частині позбавлення ПАТ "Татнефть" його акціонерної частки.

"Не дивлячись на неодноразові вимоги ПАТ "Татнефть", а також незважаючи на публічну заяву "Укртатнафта", яка вже перебувала під контролем Коломойського, що вона відшкодує Україні витрати, пов'язані з оплатою сум, присуджених арбітражем, Україна відмовляється виконувати арбітражне рішення", - повідомляється в компанії.

Таким чином, подане клопотання про приведення у виконання арбітражного рішення направлено на примус України до виконання своїх міжнародних зобов'язань.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, голову правління "Укртатнафти" Павла Овчаренка МВС оголосило в розшук.

У повідомленні МВС зазначається, що П.Овчаренко переховується з квітня 2015 року та звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення або розтрата чужого майна, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

У всеукраїнський розшук П.Овчаренко оголошений за поданням Служби безпеки України.

Так само нагадаємо, П.Овчаренко раніше вже розшукувався МВС.

За даними ЗМІ, він є партнером бізнесмена Ігоря Коломойського, а також причетний до рейдерського захоплення активів агрохолдингу "Агрейн".

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