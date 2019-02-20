Тарифы в общественном транспорте Харькова не изменены, несмотря на решение суда

"Согласно ему, на время рассмотрения жалобы по существу, действие новых тарифов, введенных с 7 февраля 2019 года, приостановлено. То есть стоимость проезда должна быть такой, которая была до введения новых тарифов. Однако должностные лица Харьковского городского совета не выполнили решение суда. По состоянию на утро 20 февраля тарифы в общественном транспорте не были приведены в соответствие", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве планируют повысить цену на газ с 1 мая.



