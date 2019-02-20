Тарифы в общественном транспорте Харькова не изменены, несмотря на решение суда
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Решением Харьковского окружного административного суда по иску о приостановлении решения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте, по состоянию на утро 20 февраля, тарифы не были приведены в соответствие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Согласно ему, на время рассмотрения жалобы по существу, действие новых тарифов, введенных с 7 февраля 2019 года, приостановлено. То есть стоимость проезда должна быть такой, которая была до введения новых тарифов. Однако должностные лица Харьковского городского совета не выполнили решение суда. По состоянию на утро 20 февраля тарифы в общественном транспорте не были приведены в соответствие", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве планируют повысить цену на газ с 1 мая.