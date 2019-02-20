Тарифи у громадському транспорті Харкова не змінені попри рішення суду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Рішенням Харківського окружного адміністративного суду за позовом щодо призупинення рішення про підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті, станом на ранок 20 лютого, тарифи не були приведені до відповідності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
"Згідно з ним, на час розгляду скарги по суті, дія нових тарифів, введених з 7 лютого 2019 року, призупинена. Тобто вартість проїзду має бути такою, яка була до введення нових тарифів. Проте службові особи Харківської міської ради не виконали рішення суду. Станом на ранок 20 лютого тарифи в громадському транспорті не були приведені до відповідності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві планують підвищити ціну на газ з 1 травня.