Тарифи у громадському транспорті Харкова не змінені попри рішення суду

"Згідно з ним, на час розгляду скарги по суті, дія нових тарифів, введених з 7 лютого 2019 року, призупинена. Тобто вартість проїзду має бути такою, яка була до введення нових тарифів. Проте службові особи Харківської міської ради не виконали рішення суду. Станом на ранок 20 лютого тарифи в громадському транспорті не були приведені до відповідності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві планують підвищити ціну на газ з 1 травня.



