Танзания расследует смертельную вспышку таинственной болезни

Детали

На сегодняшний день в регионе Линди восточноафриканской страны зарегистрировано в общей сложности 13 случаев неизвестной болезни, у пациентов с симптомами, похожими на болезни, вызванные вирусом Эбола или Марбург, — лихорадка, головная боль, усталость и кровотечение, особенно из носа.

Главный врач Танзании сказал, что предварительные результаты лабораторных испытаний исключили вирусы Эбола и Марбурга в этих случаях и что пациенты также дали отрицательный результат на COVID-19.

Первый случай неизвестной болезни был зарегистрирован 5 июля, и в течение трех дней в больницу поступил второй случай.

В то время как трое из 13 пациентов с тех пор умерли от неизвестной болезни, двое, изолированные в медицинском центре, выздоровели и вернулись домой. 5 пациентов остаются в изоляции.

Министерство здравоохранения Танзании направило группу экспертов в регион Линди для расследования вспышки и принятия мер по предотвращению дальнейшего распространения неизвестного заболевания, таких как отслеживание контактов, выявление людей с похожими симптомами и их изоляция.

Контекст

В четверг ВОЗ предупредила, что Африка сталкивается с ростом риска вспышек, вызванных зоонозными патогенами, происходящими от животных, которые затем мутируют и заражают людей. Согласно новому анализу отдела глобального здравоохранения ООН, за десятилетие с 2012 по 2022 год количество вспышек зоонозов в регионе увеличилось на 63% по сравнению с 2001–2011 годами.

Анализ показал, что в период с 2001 по 2022 год в Африканском регионе ВОЗ было зарегистрировано 1843 подтвержденных событий в области здравоохранения, из которых 30% были вспышками зоонозных заболеваний. ВОЗ отметила, что, хотя за последние два десятилетия эти цифры увеличились, особый всплеск произошел в 2019 и 2020 годах, когда на зоонозные патогены приходилось около 50% событий в области здравоохранения. Согласно анализу, болезнь, вызванная вирусом Эбола, и другие вирусные геморрагические лихорадки составляют около 70% этих вспышек.

ВОЗ предупредила, что количество случаев заболевания и смерти от зоонозов в городах может быть катастрофическим, как это произошло в ряде стран Западной Африки со вспышкой лихорадки Эбола в 2014–2016 годах — самой большой и смертельной за всю историю наблюдений.