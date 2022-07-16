Танзанія розслідує смертельний спалах таємничої хвороби

Деталі

На сьогоднішній день в регіоні Лінді східноафриканської країни зареєстровано загалом 13 випадків невідомої хвороби, у пацієнтів із симптомами, схожими на хвороби, спричинені вірусом Ебола чи Марбург, — лихоманка, головний біль, втома та кровотеча, особливо через ніс.

Головний лікар Танзанії сказав, що попередні результати лабораторних випробувань виключили віруси Ебола та Марбург у цих випадках і що пацієнти також дали негативний результат на COVID-19.

Перший випадок невідомої хвороби був зареєстрований 5 липня, і протягом трьох днів до лікарні надійшов другий випадок.

У той час як троє з 13 пацієнтів відтоді померли від невідомої хвороби, двоє, які були ізольовані в медичному центрі, одужали та повернулися додому. П'ять пацієнтів залишаються в ізоляції.

Міністерство охорони здоров'я Танзанії направило групу експертів у регіон Лінді для розслідування спалаху та вжиття заходів щодо запобігання подальшому поширенню невідомого захворювання, таких як відстеження контактів, виявлення людей зі схожими симптомами та їх ізоляція.

Контекст

У четвер ВООЗ попередила, що Африка стикається з зростанням ризику спалахів, викликаних зоонозними патогенами, що походять від тварин, а потім мутують і заражають людей. Згідно з новим аналізом відділу глобальної охорони здоров'я ООН, за десятиліття з 2012 до 2022 року кількість спалахів зоонозів у регіоні збільшилася на 63% порівняно з 2001–2011 роками.

Аналіз показав, що в період з 2001 по 2022 рік в Африканському регіоні ВООЗ було зареєстровано 1843 підтверджені події в галузі охорони здоров'я, з яких 30% були спалахами зоонозних захворювань. ВООЗ зазначила, що хоча за останні два десятиліття ці цифри збільшилися, особливий сплеск стався у 2019 та 2020 роках, коли на зоонозні патогени припадало близько 50% подій у галузі охорони здоров'я. Згідно з аналізом, хвороба, викликана вірусом Ебола, та інші вірусні геморагічні лихоманки становлять майже 70% цих спалахів.

ВООЗ попередила, що кількість випадків захворювання та смерті від зоонозів у містах може бути катастрофічною, як це сталося в низці країн Західної Африки зі спалахом лихоманки Ебола в 2014–2016 роках — найбільшій і найсмертельнішій за всю історію спостережень.