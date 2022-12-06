Талибы позволили афганским девочкам сдавать выпускные экзамены в средней школе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Афганским девочкам будет позволено сдавать выпускные экзамены в средней школе, заявил официальный представитель правительства талибов, хотя им запретили посещать классы с тех пор, как группировка захватила страну в прошлом году, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Согласно двум документам министерства образования талибов, полученным Associated Press, решение распространяется на 31 из 34 провинций Афганистана, где зимние школьные каникулы начинаются в конце декабря.
Эхсанулла Китаб, глава департамента образования Кабула, сказал, что экзамены пройдут в среду.
В одном из документов Департамента образования Кабула говорилось, что экзамены продлятся с 10:00 до 13:00. Во втором документе, подписанном Хабибуллой Ага, министром образования, вступившим в должность в сентябре, говорится, что экзамены будут проводиться в 31 афганской провинции. Три исключенных провинции - Кандагар, Гильменд и Нимроз - имеют другое расписание на учебный год, и выпускные экзамены в средней школе обычно проводятся там позже.
"Это глупо", - сказала 18-летняя Нажела из Кабула, назвав только свое имя, опасаясь расправы.
"Мы целый год провели в напряжении и стрессе и не прочитали ни одной страницы наших учебников. Как мы можем сдавать экзамен после полутора лет, когда талибы держат школьную дверь закрытой", - добавила она.
Директор одной из средних школ Кабула сказала, что большинству учениц не хватает учебников.
"Сдавать экзамен бессмысленно", - указала она.
Студенты и их учителя-женщины должны носить хиджаб или головной платок в соответствии с дресс-кодом талибов для женщин, а мобильные телефоны во время экзамена запрещены. Девушкам, которые не смогут прийти или не сдадут экзамен в среду, будет позволено пересдать тест в середине марта после зимних каникул.
Контекст
Талибы захватили Афганистан в августе 2021 года после 20 лет войны. Несмотря на то, что сначала они обещали более умеренное правление и права женщин и меньшинств, они ограничили права и свободы.
Группировка запретила девушкам посещать среднюю и старшую школу, запретили женщинам работать на большинстве рабочих мест и приказали им носить одежду с ног до головы в общественных местах. Женщинам также запрещено посещать парки, спортивные залы и аттракционы.
Обращение талибов с женщинами и девочками в Афганистане подверглось резкой критике. Ранее в этом месяце группа экспертов ООН заявила, что это может быть равносильно преступлению против человечности и должно быть расследовано и привлечено к ответственности в соответствии с международным правом.
Талибы отвергли это утверждение.