Талибы позволили афганским девочкам сдавать выпускные экзамены в средней школе

Детали

Согласно двум документам министерства образования талибов, полученным Associated Press, решение распространяется на 31 из 34 провинций Афганистана, где зимние школьные каникулы начинаются в конце декабря.

Эхсанулла Китаб, глава департамента образования Кабула, сказал, что экзамены пройдут в среду.

В одном из документов Департамента образования Кабула говорилось, что экзамены продлятся с 10:00 до 13:00. Во втором документе, подписанном Хабибуллой Ага, министром образования, вступившим в должность в сентябре, говорится, что экзамены будут проводиться в 31 афганской провинции. Три исключенных провинции - Кандагар, Гильменд и Нимроз - имеют другое расписание на учебный год, и выпускные экзамены в средней школе обычно проводятся там позже.

"Это глупо", - сказала 18-летняя Нажела из Кабула, назвав только свое имя, опасаясь расправы.

"Мы целый год провели в напряжении и стрессе и не прочитали ни одной страницы наших учебников. Как мы можем сдавать экзамен после полутора лет, когда талибы держат школьную дверь закрытой", - добавила она.

Директор одной из средних школ Кабула сказала, что большинству учениц не хватает учебников.

"Сдавать экзамен бессмысленно", - указала она.

Студенты и их учителя-женщины должны носить хиджаб или головной платок в соответствии с дресс-кодом талибов для женщин, а мобильные телефоны во время экзамена запрещены. Девушкам, которые не смогут прийти или не сдадут экзамен в среду, будет позволено пересдать тест в середине марта после зимних каникул.

Контекст

Талибы захватили Афганистан в августе 2021 года после 20 лет войны. Несмотря на то, что сначала они обещали более умеренное правление и права женщин и меньшинств, они ограничили права и свободы.

Группировка запретила девушкам посещать среднюю и старшую школу, запретили женщинам работать на большинстве рабочих мест и приказали им носить одежду с ног до головы в общественных местах. Женщинам также запрещено посещать парки, спортивные залы и аттракционы.

Обращение талибов с женщинами и девочками в Афганистане подверглось резкой критике. Ранее в этом месяце группа экспертов ООН заявила, что это может быть равносильно преступлению против человечности и должно быть расследовано и привлечено к ответственности в соответствии с международным правом.

Талибы отвергли это утверждение.