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Таліби дозволили афганським дівчаткам складати випускні іспити в середній школі

Таліби дозволили афганським дівчаткам складати випускні іспити в середній школі

Київ • УНН

 • 709170 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Афганським дівчаткам буде дозволено складати випускні іспити в середній школі, заявив офіційний представник уряду талібів, хоча їм заборонили відвідувати класи з того часу, як угрупування захопило країну минулого року, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

Згідно з двома документами міністерства освіти талібів, отриманими Associated Press, рішення поширюється на 31 із 34 провінцій Афганістану, де зимові шкільні канікули розпочинаються наприкінці грудня.

Ехсанулла Кітаб, голова департаменту освіти Кабула, сказав, що іспити відбудуться у середу.

В одному з документів Департаменту освіти Кабула йшлося про те, що іспити продовжаться з 10:00 до 13:00. У другому документі, підписаному Хабібуллою Ага, міністром освіти, який обійняв посаду у вересні, йдеться, що іспити будуть проводитися в 31 афганській провінції. Три виключені провінції - Кандагар, Гільменд і Німроз - мають інший розклад на навчальний рік, і випускні іспити в середній школі зазвичай проводяться там пізніше.

"Це безглуздо", - сказала 18-річна Нажела з Кабула, назвавши тільки своє ім'я, побоюючись розправи.

"Ми цілий рік провели у напрузі та стресі і не прочитали жодної сторінки наших підручників. Як ми можемо складати іспит після півтора року, коли таліби тримають шкільні двері зачиненими", - додала вона.

Директор однієї із середніх шкіл Кабула сказала, що більшості учениць не вистачає підручників.

"Здавати іспит безглуздо", - вказала вона.

Студенти та їхні вчителі-жінки мають носити хіджаб або головну хустку відповідно до дрес-коду талібів для жінок, а мобільні телефони під час іспиту заборонені. Дівчатам, які не зможуть прийти або не здадуть іспит у середу, буде дозволено перездати тест у середині березня після зимових канікул.

Контекст

Таліби захопили Афганістан у серпні 2021 року після 20 років війни. Незважаючи на те, що спочатку вони обіцяли помірніше правління і права жінок і меншин, вони обмежили права і свободи.

Угруповання заборонило дівчатам відвідувати середню та старшу школу, заборонили жінкам працювати на більшості робочих місць та наказали їм носити одяг з ніг до голови у громадських місцях. Жінкам також заборонено відвідувати парки, спортивні зали та атракціони.

Поводження талібів з жінками і дівчатками в Афганістані зазнало різкої критики. Раніше цього місяця група експертів ООН заявила, що це може бути рівносильним злочину проти людяності і має бути розслідуване та притягнуте до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Таліби відкинули це твердження.

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