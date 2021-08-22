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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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"Талибан" пытается навести порядок в аэропорту Кабула - СМИ

"Талибан" пытается навести порядок в аэропорту Кабула - СМИ

Киев  •  УНН

 • 23866 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. По словам очевидцев, новые "правители" Афганистана "Талибан" навели порядок в аэропорту Кабула, следя за тем, чтобы люди выстраивались в упорядоченные очереди у главных ворот и не позволяли толпам собираться по периметру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В субботу вечером Австралия выполнила четыре рейса в Кабул, эвакуировав более 300 человек, включая австралийцев, афганцев, граждан Новой Зеландии, США и Великобритании, сказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Соединенные Штаты и Германия призвали своих граждан в Афганистане избегать поездок в аэропорт Кабула, сославшись на угрозу безопасности.

Швейцария отложила чартерный рейс из Кабула в субботу из-за хаоса в аэропорту.

Генерал-майор Уильям Тейлор из Объединенного штаба вооруженных сил США сообщил на брифинге в Пентагоне, что в аэропорту остаются 5 800 американских военнослужащих и объект "остается в безопасности". Тейлор добавил, что Соединенные Штаты за последнюю неделю эвакуировали из Кабула 17 тысяч человек, в том числе 2 500 американцев.

В минувшее воскресенье на аэродроме погибли не менее 12 человек, заявили представители НАТО и Талибана. По словам очевидцев, некоторых из них застрелили, остальные погибли в давке.

Дополнение

Джо Байден подвергся резкой критике по поводу ситуации в Афганистане, в том числе со стороны бывшего президента Дональда Трампа, который назвал это "самым большим внешнеполитическим унижением" в истории США.

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