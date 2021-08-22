"Талібан" намагається навести порядок в аеропорту Кабула - ЗМІ

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У суботу ввечері Австралія виконала чотири рейси в Кабул, евакуювавши більше 300 осіб, включаючи австралійців, афганців, громадян Нової Зеландії, США і Великої Британії, сказав прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Сполучені Штати і Німеччина закликали своїх громадян в Афганістані уникати поїздок в аеропорт Кабула, пославшись на загрозу безпеці.

Швейцарія відклала чартерний рейс з Кабула в суботу через хаос в аеропорту.

Генерал-майор Вільям Тейлор з Об'єднаного штабу збройних сил США повідомив на брифінгу в Пентагоні, що в аеропорту залишаються 5 800 американських військовослужбовців і що об'єкт "перебуває в безпеці". Тейлор додав, що Сполучені Штати за останній тиждень евакуювали з Кабула 17 тисяч осіб, у тому числі 2 500 американців.

В минулу неділю на аеродромі загинули щонайменше 12 осіб, заявили представники НАТО і Талібану. За словами очевидців, деяких з них застрелили, інші загинули в тисняві.

Доповнення

Джо Байден зазнав різкої критики з приводу ситуації в Афганістані, в тому числі з боку колишнього президента Дональда Трампа, який назвав це "найбільшим зовнішньополітичним приниженням" в історії США.