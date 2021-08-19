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В аеропорту Кабула загинули 12 людей, таліби закликали натовп розходитися

В аеропорту Кабула загинули 12 людей, таліби закликали натовп розходитися

Київ • УНН

 • 30262 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. В цілому 12 осіб були вбиті в аеропорту і поблизу нього в столиці Афганістану - Кабулі, за словами представників талібів і НАТО, відтоді, як таліби захопили місто в неділю, що спровокувало наплив наляканих людей, що намагаються втікти, пише Reuters.

Деталі

Люди загинули як у результаті стрілянини, так в результаті тисняви, заявив в четвер офіційний представник “Талібану” і закликав людей, які все ще товпилися біля воріт летовища, відправлятися додому, якщо у них немає законного права на виїзд.

“Ми не хочемо нікому нашкодити в аеропорту”, ​​- сказав офіційний представник "Талібану", який відмовився назвати своє ім’я.

Що було раніше

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

В аеропорту Кабулу припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

Тим часом західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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