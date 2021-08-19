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В аэропорту Кабула погибли 12 человек, талибы призвали толпу расходиться

В аэропорту Кабула погибли 12 человек, талибы призвали толпу расходиться

Киев  •  УНН

 • 30249 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В общей сложности 12 человек были убиты в аэропорту и вблизи него в столице Афганистана - Кабуле, по словам представителей талибов и НАТО, с тех пор, как талибы захватили город в воскресенье, что спровоцировало наплыв напуганных людей, пытающихся бежать, пишет Reuters.

Детали

Люди погибли как в результате стрельбы, так в результате давки, заявил в четверг официальный представитель "Талибана" и призвал людей, которые все еще толпились у ворот аэродрома, отправляться домой, если у них нет законного права на выезд.

"Мы не хотим никому навредить в аэропорту", - сказал официальный представитель "Талибана", который отказался назвать свое имя.

Что было ранее

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в ​​аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.

Между тем западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

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