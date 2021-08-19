В аэропорту Кабула погибли 12 человек, талибы призвали толпу расходиться
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В общей сложности 12 человек были убиты в аэропорту и вблизи него в столице Афганистана - Кабуле, по словам представителей талибов и НАТО, с тех пор, как талибы захватили город в воскресенье, что спровоцировало наплыв напуганных людей, пытающихся бежать, пишет Reuters.
Детали
Люди погибли как в результате стрельбы, так в результате давки, заявил в четверг официальный представитель "Талибана" и призвал людей, которые все еще толпились у ворот аэродрома, отправляться домой, если у них нет законного права на выезд.
"Мы не хотим никому навредить в аэропорту", - сказал официальный представитель "Талибана", который отказался назвать свое имя.
Что было ранее
Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.
Между тем западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.