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До Конгресу США внесли проект резолюції про оголошення імпічмента Байдену

До Конгресу США внесли проект резолюції про оголошення імпічмента Байдену

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Член палати представників Республіканської партії США Марджорі Тейлор Грін направила три резолюції про імпічмент проти президента США Джо Байдена. Про це вона сама повідомила в Twitter, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні я представила три резолюції про імпічмент проти Джо Байдена за невиконання ним своїх обов’язків в Афганістані, порушення ним імміграційного законодавства, що викликало кризу національної безпеки на нашій південному кордоні, і його узурпацію влади в Конгресі, ігноруючи Верховний суд США”, — написала Грін.

Сполучені Штати виводять військових з Афганістану

14 квітня Байден оголосив про своє рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в американській історії.

За даними Білого дому, з кінця липня, станом на вечір четверга, американські військові вивезли з Афганістану 12 тисяч осіб.

В адміністрації Байдена відзначають, що в Кабулі наразі перебуває 5200 американських військовослужбовців, а аеропорт “безпечний і відкритий”.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп бажаючих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

Після захоплення влади талібами, Байден звернувся до американського народу щодо захоплення Афганістану. Втім, республіканці у Конгресі США піддали критиці рішення Білого дому.

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