До Конгресу США внесли проект резолюції про оголошення імпічмента Байдену

Сполучені Штати виводять військових з Афганістану
14 квітня Байден оголосив про своє рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в американській історії.
За даними Білого дому, з кінця липня, станом на вечір четверга, американські військові вивезли з Афганістану 12 тисяч осіб.
В адміністрації Байдена відзначають, що в Кабулі наразі перебуває 5200 американських військовослужбовців, а аеропорт “безпечний і відкритий”.
Встановлення влади “Талібану”
Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.
В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп бажаючих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.
Після захоплення влади талібами, Байден звернувся до американського народу щодо захоплення Афганістану. Втім, республіканці у Конгресі США піддали критиці рішення Білого дому.