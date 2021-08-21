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В Конгресс США внесли проект резолюции об объявлении импичмента Байдену

В Конгресс США внесли проект резолюции об объявлении импичмента Байдену

Киев  •  УНН

 • 32208 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Член палаты представителей Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин направила три резолюции об импичменте против президента США Джо Байдена. Об этом она сама сообщила в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Сегодня я представила три резолюции об импичменте против Джо Байдена за невыполнение им своих обязанностей в Афганистане, нарушения им иммиграционного законодательства, что вызвало кризис национальной безопасности на нашей южной границе, и его узурпацию власти в Конгрессе, игнорируя Верховный суд США”, — написала Грин.

Соединенные Штаты выводят войска из Афганистана

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

По данным Белого дома, с конца июля, по состоянию на вечер четверга, американские военные вывезли из Афганистана 12 тысяч человек.

В администрации Байдена отмечают, что в Кабуле сейчас находится 5200 американских военнослужащих, а аэропорт “безопасный и открытый”.

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже восстановилась.

После захвата власти талибами, Байден обратился к американскому народу по захвату Афганистана. Впрочем, республиканцы в Конгрессе США подвергли критике решение Белого дома.

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