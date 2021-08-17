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Байден звернувся до нації щодо захоплення Афганістану: головні цитати

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Джо Байден зізнався, що крах уряду Афганістану та контроль талібів відбувся швидше, ніж передбачав уряд США, і впевнений у тому, що припинення 20-річної війни в Америці було правильним рішенням. Про це йдеться у його зверненні до нації, пише УНН.

Цитати

“Я твердо стою за своїм рішенням. Після 20 років я важко зрозумів, що ніколи не було сприятливого часу для виведення американських військ. Ось чому ми все ще там. Ми чітко оцінювали ризики. Ми планували всі випадки. Але я завжди обіцяв американському народові бути чесним. Щоправда, все відбулося швидше, ніж ми очікували”, — сказав Байден під час виступу зі Східної кімнати Білого дому.

Байден звинуватив збройні сили Афганістану в тому, що вони не протистояли швидкому наступу талібів, що повернуло репресивну групу під контроль над нацією. Конкретно Байден вказав на вищих афганських лідерів, які повинні відповісти за те, що втекли з країни.

Президент сказав, що мав “відверті розмови” з президентом Афганістану Ашрафом Гані та Абдулою Абдуллою, головою делегації Афганістану на мирних переговорах, цього літа.

“Ми говорили про те, як Афганістан повинен підготуватися до боротьби з громадянськими війнами після відходу американських військ, для усунення корупції в уряді, щоб уряд міг працювати для афганського народу. Ми багато говорили про необхідність афганських лідерів об’єднатися політично. Вони нічого не зробили. Я також закликав їх займатися дипломатією, шукати політичного врегулювання з талібами. Ця порада була категорично відхилена ”, - сказав Байден.

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Байден також поклав частину провини за нинішню ситуацію на свого попередника Дональда Трампа, який домовився з талібами про виведення американських військ до 1 травня 2021 року. Хоча більшість американців підтримують рішення припинити військове бойове рішення в Афганістані.

“Скільки ще поколінь американських дочок і синів ви хотіли б, щоб я послав битися в громадянську війну в Афганістані, коли афганські війська цього не робитимуть? Скільки ще життів, життя американців, того варте? Скільки нескінченних рядів надгробків на Арлінгтонському національному кладовищі?”, — поставив він риторичне питання.

Президент США наголосив, що Вашингтон буде надалі підтримувати афганський народ гуманітарно, дипломатично та за допомогою міжнародного впливу.

“Ми будемо надалі виступати за базові права афганського народу, жінок та дівчат, так само, як ми це робимо в усьому світі”, — заявив Байден.

Президент США наголосив на тому, що терористична загроза для Америки нині не локалізована в Афганістані, і що Вашингтон здатен ефективно боротись із такими загрозами без розміщення військових у відповідних країнах. Байден також наголосив, що США повідомили "Талібан", що у разі його нападу на американських службовців або зриву операцій, Вашингтон вдасться до швидкої та рішучої відповіді.

Президент США також описав роль американських військових, які прибули до Афганістану.

“Наша нинішня військова місія буде короткою за часом та обмеженою за цілями та зосереджена на поставлених завданнях: евакуювати наших людей та наших союзників якомога швидше. Щойно ми завершимо цю місію, ми закінчимо виведення військ та найдовшу війну в історії США після 20 довгих років кровопролиття”, — заявив Байден.

Довідка

14 квітня Байден оголосив про своє рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в американській історії. Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.

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