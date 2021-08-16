Трамп закликав Байдена подати у відставку через ситуацію з Афганістаном
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Попередник президента США Джо Байдена Дональд Трамп опублікував заяву, в якій закликав президента Білого дому піти у відставку. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.
Цитата
“Настав час Джо Байдену з ганьбою подати у відставку за те, що він дозволив трапитися з Афганістаном, разом з величезним сплеском COVID, прикордонною катастрофою, руйнуванням енергетичної незалежності та нашою покаліченою економікою”, — заявив Трамп, додавши, що Байден був обраний на посаду президента незаконним шляхом.
Деталі
Пан Трамп раніше заявив, що захоплення талібами Афганістану стане “однією з найбільших поразок в американській історії!”. Джо Байден звинуватив свого попередника в укладанні угоди про вихід американських військ з Афганістану.
Доповнення
Президент США Джо Байден заявив, що не жалкує про рішення вивести американські війська з території Афганістану, через зростання жертв цивільного населення.
Що було раніше
Військовий контингент США знаходяться на території Афганістану з 2001 року. Через 10 років почалося його поступове скорочення, і в 2014 році США вивели з країни основні бойові сили.
В кінці лютого 2020 року між США і рухом “Талібан” було підписано мирну угоду, яка передбачала повне виведення військ США і НАТО з Афганістану протягом 14 місяців.
14 квітня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в американській історії. На цьому фоні в ісламській республіці спостерігається погіршення ситуації в області безпеки, пов’язане з тим, що “Талібан” нарощує темпи наступу по ряду напрямків.