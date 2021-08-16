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Трамп призвал Байдена подать в отставку из-за ситуации с Афганистаном

Трамп призвал Байдена подать в отставку из-за ситуации с Афганистаном

Киев  •  УНН

 • 23845 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Предшественник президента США Джо Байдена Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором призвал президента Белого дома уйти в отставку. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Цитата

“Пришло время Джо Байдена с позором подать в отставку за то, что он позволил случиться с Афганистаном, вместе с огромным всплеском COVID, пограничной катастрофой, разрушением энергетической независимости и нашей искалеченной экономикой”, — заявил Трамп, добавив, что Байден был избран на должность президента незаконным путем.

Детали

Господин Трамп ранее заявил, что захват талибами Афганистана станет “одним из крупнейших поражений в американской истории!”. Джо Байден обвинил своего предшественника в заключении соглашения о выходе американских войск из Афганистана.

Дополнение

Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска с территории Афганистана, из-за роста жертв гражданского населения.

Что было раньше

Военный контингент США находятся на территории Афганистана с 2001 года. Через 10 лет началось его постепенное сокращение, и в 2014 году США вывели из страны основные боевые силы.

В конце февраля 2020 между США и движением “Талибан” было подписано мирное соглашение, которое предусматривало полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев.

14 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связано с тем, что “Талибан” наращивает темпы наступления по ряду направлений.

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