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Байден обратился к нации по поводу захвату Афганистана: главные цитаты

Киев  •  УНН

 • 29820 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Джо Байден признался, что крах правительства Афганистана и контроль талибов состоялся быстрее, чем предполагало правительство США, и уверен в том, что прекращение 20-летней войны в Америке было правильным решением. Об этом говорится в его обращении к нации, пишет УНН.

Цитаты

“Я твердо стою на своем решении. После 20 лет я понял, что никогда не было благоприятного времени для вывода американских войск. Вот почему мы все еще там. Мы четко оценивали риски. Мы планировали все случаи. Но я всегда обещал американскому народу быть честным. Правда, все произошло быстрее, чем мы ожидали”, - сказал Байден во время выступления из Восточной комнаты Белого дома.

Байден обвинил вооруженные силы Афганистана в том, что они не противостояли быстрому наступлению талибов, что вернуло репрессивной группе контроль над нацией. Именно Байден отметил высших афганских лидеров, которые должны ответить за то, что бежали из страны.

Президент сказал, что имел “откровенные разговоры” с президентом Афганистана Ашраф Гани и Абдуллой Абдуллой, председателем делегации Афганистана на мирных переговорах, этим летом.

“Мы говорили о том, как Афганистан должен подготовиться к борьбе с гражданскими войнами после ухода американских войск, для устранения коррупции в правительстве, чтобы правительство могло работать для афганского народа. Мы много говорили о необходимости афганских лидеров объединиться политически. Они ничего не сделали. Я также призвал их заниматься дипломатией, искать политического урегулирования с талибами. Этот совет был категорически отклонен”, - сказал Байден.

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Байден также возложил часть вины за нынешнюю ситуацию на своего предшественника Дональда Трампа, который договорился с талибами о выводе американских войск до 1 мая 2021 года. Хотя большинство американцев поддерживают решение прекратить военное боевое решение в Афганистане.

“Сколько еще поколений американских дочерей и сыновей вы хотели бы, чтобы я послал биться в гражданскую войну в Афганистане, когда афганские войска этого не делать? Сколько еще жизней, жизни американцев, того стоит? Сколько бесконечных рядов надгробий на Арлингтонском национальном кладбище?”, - задал он риторический вопрос.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон будет в дальнейшем поддерживать афганский народ гуманитарно, дипломатично и с помощью международного влияния.

“Мы будем в дальнейшем выступать за базовые права афганского народа, женщин и девушек, так же, как мы это делаем во всем мире”, — заявил Байден.

Президент США отметил, что террористическая угроза для Америки сейчас не локализована в Афганистане, и Вашингтон способен эффективно бороться с такими угрозами без размещения военных в соответствующих странах. Байден также подчеркнул, что США сообщили “Талибан”, в случае его нападения на американских служащих или срыва операций, Вашингтон предпримет скорый и решительный ответ.

Президент США также описал роль американских военных, прибывших в Афганистан.

“Наша нынешняя военная миссия будет короткой по времени и ограниченной по целям и сосредоточена на поставленных задачах: эвакуировать наших людей и наших союзников как можно быстрее. Как только мы завершим эту миссию, мы закончим вывод войск и самую длинную войну в истории США после 20 долгих лет кровопролития ”, - заявил Байден.

Справка

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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