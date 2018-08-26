Таксист стрелял в пассажира в Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Ровно ночью, во время драки, таксист выстрелил в пассажира, со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области сообщает УНН.
Как рассказали правоохранители, инцидент произошел вчера, 25 августа, около 22.30 на улице Данила Галицкого областного центра.
"Конфликт возник между водителем такси и двумя его пассажирами. Завязалась перепалка, которая переросла в драку. По предварительной информации во время схватки 48-летний таксист схватил из автомобиля спецустройство для отстрела резиновыми пулями и сделал предупредительный выстрел вверх, после чего прозвучало еще два выстрела. В результате этого одного из пассажиров с ранением грудной клетки госпитализировали в больницу. Угрозы его жизни нет", - рассказали в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Бельгии ночью неизвестные расстреляли патрульного офицера полиции на дороге.