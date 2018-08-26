Таксист стріляв у пасажира у Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Рівно вночі, під час бійки, таксист вистрілив у пасажира, з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області повідомляє УНН.
Як розповіли правоохоронці, подія сталася учора, 25 серпня, близько 22.30 на вулиці Данила Галицького обласного центру.
“Конфлікт виник між водієм таксі та двома його пасажирами. Зав’язалася шарпанина, яка переросла в бійку. За попередньою інформацією під час сутички 48-річний таксист схопив із автомобіля спецпристрій для відстрілу гумовими кулями та здійснив попереджувальний постріл вгору, після чого пролунало ще два постріли. У результаті цього одного із пасажирів із пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні. Загрози його життю немає”, — розповіли у поліції.
За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, у Бельгії вночі невідомі розстріляли патрульного офіцера поліції на дорозі.