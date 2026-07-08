Тайфун в Китае унес 15 жизней, десятки тысяч эвакуированы, образовались редкие торнадо
Киев • УНН
Тайфун «Майсак» вызвал наводнения и редкие торнадо в Китае. По меньшей мере 15 человек погибли, эвакуировано около 60 тысяч.
Тайфун «Майсак», накрывший юг и центральную часть Китая, вызвал масштабные наводнения и редкие торнадо. По меньшей мере 15 человек погибли, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Больше всего пострадала провинция Гуанси, где из-за сильных дождей реки вышли из берегов и прорвало дамбы. По официальным данным, эвакуировано около 60 тысяч человек, еще более 90 тысяч пострадали от стихии.
Супертайфун высшей категории приближается к американским островам в Тихом океане06.07.26, 03:16 • 3566 просмотров
Местные жители рассказывают, что вода прибывала за считанные минуты, из-за чего многие люди не успели спасти даже самые необходимые вещи.
Наводнение произошло так быстро, вода просто пришла так быстро. Жители деревни не успели взять с собой еду, когда убегали
В центральном Китае тайфун вызвал редкие торнадо
Помимо наводнений, стихия вызвала по меньшей мере два торнадо в провинции Хубэй, где погибли 11 человек, а тысячи домов получили повреждения. Для этого региона такие явления являются крайне редкими.
Президент Китая Си Цзиньпин поручил развернуть масштабные спасательные работы и помощь пострадавшим.
По словам очевидцев, многие населенные пункты остаются отрезанными от внешнего мира из-за отсутствия электроэнергии и связи, а спасателям не хватает лодок и людей для эвакуации всех пострадавших.
По прогнозам синоптиков, позднее на этой неделе к восточному побережью Китая может выйти еще один мощный шторм – супертайфун «Бави», что создает риск новых подтоплений.
В Китае из-за штормов погибли 8 человек, еще 275 пострадали - к берегам приближается супертайфун07.07.26, 07:37 • 4168 просмотров