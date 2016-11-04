Т.Мэй заверила Еврокомиссию в неизменности планов относительно "брекзита"

Во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и канцлером Германии Ангелой Меркель британский премьер заявила, что правительство "разочаровано" решением Высокого суда, однако сосредоточится на представлении дела в Верховном суде.

"Мы уверены, что выиграем это дело и перейдем к выполнению статьи 50", - цитирует Терезу Мэй пресс-служба.

Т.Мэй подтвердила свою готовность начать эту процедуру до марта 2017 года, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского соглашения.

Как сообщал УНН, 3 ноября Высокий суд Англии принял решение, что британское правительство нуждается в одобрении парламента для того, чтобы инициировать процесс выхода страны из Европейского Союза.

Трое судей постановили, что правительство не может запустить процедуру по статье 50 Лиссабонского договора, формальный шаг, необходимый, чтобы начать переговоры об условиях Brexit, без одобрения парламента.