Т.Мей запевнила Єврокомісію у незмінності планів щодо "брекзиту"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що вона впевнена в тому, що уряд виграє справу проти Вищого суду щодо початку процедури виходу Великобританії з ЄС, передає УНН з посиланням на ВВС.
Під час телефонної розмови із головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і канцлером Німеччини Ангелою Меркель британський прем'єр заявила, що уряд "розчарований" рішенням Високого суду, проте зосередиться на представленні справи у Верховному суді.
"Ми впевнені, що виграємо цю справу і перейдемо до виконання Статті 50", - цитує Терезу Мей прес-служба.
Т.Мей підтвердила свою готовність розпочати цю процедуру до березня 2017 року, згідно з Статтею 50 Лісабонської угоди.
Як повідомляв УНН, 3 листопада Високий суд Англії ухвалив рішення, що британський уряд потребує схвалення парламенту для того, щоб ініціювати процес виходу країни з Європейського Союзу.
Троє суддів ухвалили, що уряд не може запустити процедуру за статтею 50 Ліссабонського договору, формальний крок, необхідний, щоб почати переговори щодо умов Brexit, без схвалення парламенту.