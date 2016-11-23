Т.Кутовый: торговля Украины со странами Азии пока ограничена

"Что касается торговли со странами Азии - то она пока ограничена. Россия ввела ограничительные меры - логистические, торговые и транспортные", - заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый.

В то же время, глава ведомства отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы в ЕС покупали больше украинской продукции. При этом, министр также сообщил, что было бы неправильно думать, что все государства откроют границы для украинской продукции, ведь Европа защищает свой рынок.

Т.Кутовый также отметил, что ЕС уже сделал несколько шагов в сторону квот. Напомним, украинские производители сельскохозяйственных товаров получат дополнительные квоты на кукурузу, пшеницу, мед, крупы, томаты на 195,95 млн долл.