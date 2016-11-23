Т.Кутовий: торгівля України з країнами Азії наразі обмежена
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Торгівля України з країнами Азії наразі обмежена, зокрема, оскільки Росія ввела обмежувальні логістичні, торговельні і транспортні заходи. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
“Що стосується торгівлі з країнами Азії — то вона наразі обмежена. Росія ввела обмежувальні заходи — логістичні, торговельні і транспортні”, — заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий.
Водночас, очільник відомства зазначив, що наразі Україна працює над тим, аби у ЄС купували більше української продукції. При цьому, міністр також повідомив, що було б хибно думати, що всі держави відкриють кордони для української продукції, адже Європа захищає свій ринок.
Т.Кутовий також наголосив, що ЄС вже зробив кілька кроків у бік квот. Нагадаємо, українські виробники сільськогосподарських товарів отримають додаткові квоти на кукурудзу, пшеницю, мед, крупи, томати на 195,95 млн дол.