Т.Кутовий: торгівля України з країнами Азії наразі обмежена

“Що стосується торгівлі з країнами Азії — то вона наразі обмежена. Росія ввела обмежувальні заходи — логістичні, торговельні і транспортні”, — заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий.

Водночас, очільник відомства зазначив, що наразі Україна працює над тим, аби у ЄС купували більше української продукції. При цьому, міністр також повідомив, що було б хибно думати, що всі держави відкриють кордони для української продукції, адже Європа захищає свій ринок.

Т.Кутовий також наголосив, що ЄС вже зробив кілька кроків у бік квот. Нагадаємо, українські виробники сільськогосподарських товарів отримають додаткові квоти на кукурудзу, пшеницю, мед, крупи, томати на 195,95 млн дол.