СВР тестирует передовую технологию космической разведки - Турчинов

“В нынешних условиях жесткого противостояния разведсообщество должно иметь современные технологии реализации поставленных государством задач. СВРУ уверенно движется в этом направлении, отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов, серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности”, - подчеркнул Секретарь СНБО Украины.

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По словам Турчинова, несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование сектора безопасности и обороны ежегодно увеличивается.

Напомним, 19 октября было заложен фундамент современного разведцентра европейского уровня.

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“Несмотря на агрессию, войну, мы реформируем сектор безопасности и обороны, вводя стандарты НАТО”, — сказал Турчинов, говоря о внесенных Президентом Украины и принятые Верховной Радой Украины в первом чтении изменения в Конституцию в части европейской и евроатлантической интеграции Украины.