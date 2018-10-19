В Україні зводиться новий розвідувальний центр
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов взяв участь у церемонії закладання фундаменту першої будівлі оновленої штаб-квартири української зовнішньої розвідки. Про це повідомила прес-служба Ради національної безпеки і оборони, передає УНН.
“Для того, щоб керівництво держави оперативно реагувало на події, ухвалюючи правильні рішення, необхідна об’єктивна, перевірена, і, головне, своєчасно отримана інформація”, — заявив Олександр Турчинов.
Звертаючись до особового складу Служби зовнішньої розвідки України, Турчинов зазначив, що гібридна агресія РФ триває по всіх напрямках — військовому, економічному, енергетичному, кібернетичному, інформаційному тощо.
Заклавши символічну капсулу у фундамент нового розвідувального центру, Секретар РНБО України оглянув будівництво об’єктів соціальної сфери, зокрема гуртожитків та будинків малосімейного типу для офіцерів розвідки, а також ознайомився з новітніми зразками озброєння та спецзасобів.
Раніше у РНБО виступили за розбудову кіберщита України.
Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.