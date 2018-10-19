СЗР тестує передову технологію космічної розвідки - Турчинов

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Служба зовнішньої розвідки України відпрацьовує сучасну технологію космічної розвідки з використанням технічних досягнень вітчизняних фахівців. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час візиту до місця зведення нового розвідувального центру, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.