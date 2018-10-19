СЗР тестує передову технологію космічної розвідки - Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Служба зовнішньої розвідки України відпрацьовує сучасну технологію космічної розвідки з використанням технічних досягнень вітчизняних фахівців. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час візиту до місця зведення нового розвідувального центру, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
“У нинішніх умовах жорсткого протистояння розвідтовариство повинно мати сучасні технології реалізації поставлених державою завдань. СЗРУ впевнено рухається у цьому напрямку, відпрацьовується передова технологія космічної розвідки з використанням напрацювань вітчизняних фахівців, серйозні кроки зроблено у кібернетичній та в інших складових розвідувальної діяльності”, — наголосив Секретар РНБО України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Космічні сили США з’являться до 2020 року – Білий Дім
За словами Турчинова, незважаючи на складну економічну ситуацію, фінансування сектору безпеки і оборони щороку збільшується.
Нагадаємо, 19 жовтня було закладено фундамент сучасного розвідцентру європейського рівня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КНР розпочала експлуатацію своєї першої орбітальної рентгенівської обсерваторії "Huiyan"
“Незважаючи на агресію, війну, ми реформуємо сектор безпеки і оборони, запроваджуючи стандарти НАТО”, — сказав Турчинов, говорячи про внесені Президентом України і ухвалені Верховною Радою України у першому читанні зміни до Конституції у частині європейської та євроатлантичної інтеграції України.