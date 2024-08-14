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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Службе внешней разведки призвали украинцев воздержаться от поездок в беларусь

В Службе внешней разведки призвали украинцев воздержаться от поездок в беларусь

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 09:19  •  19941 просмотра

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Служба внешней разведки предупреждает о рисках для украинцев при посещении беларуси. Все прибывшие подвергаются фильтрационным мероприятиям, проверке телефонов и могут быть депортированы или задержаны.

В Службе внешней разведки призвали украинцев воздерживаться от путешествий в беларусь, пишет УНН.

Служба внешней разведки призывает воздерживаться от путешествия в беларусь, которая поддерживает страну, развязавшую вооруженную агрессию против Украины

- сообщили в СВР.

В службе отмечают, что посещение беларуси, которая поддерживает рф, несет риски, которые хоть и имеют меньший масштаб по сравнению с россией, но также угрожают безопасности и жизни украинских граждан.

В СВР указали, что все украинцы, прибывающие в беларусь, "будут подвергнуты фильтрационным мероприятиям (опрос о цели приезда, личные данные, политические взгляды и др.)", "личные телефоны изымаются" для проверки. При этом используется специальный софт, с помощью которого изучается информация из мессенджеров, в частности Telegram, Signal, WhatsApp, в том числе и заранее удаленная.

Украинцы в беларуси рискуют быть депортированными или даже задержанными.

"Принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент", - отмечают в СВР.

В Госпогранслужбе не исключили, что беларусь будет вынуждена перемещать технику и силы "для картинки"12 августа 2024, 07:10 • 28472 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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