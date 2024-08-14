В Службе внешней разведки призвали украинцев воздержаться от поездок в беларусь

В Службе внешней разведки призвали украинцев воздерживаться от путешествий в беларусь, пишет УНН.

Служба внешней разведки призывает воздерживаться от путешествия в беларусь, которая поддерживает страну, развязавшую вооруженную агрессию против Украины - сообщили в СВР.

В службе отмечают, что посещение беларуси, которая поддерживает рф, несет риски, которые хоть и имеют меньший масштаб по сравнению с россией, но также угрожают безопасности и жизни украинских граждан.

В СВР указали, что все украинцы, прибывающие в беларусь, "будут подвергнуты фильтрационным мероприятиям (опрос о цели приезда, личные данные, политические взгляды и др.)", "личные телефоны изымаются" для проверки. При этом используется специальный софт, с помощью которого изучается информация из мессенджеров, в частности Telegram, Signal, WhatsApp, в том числе и заранее удаленная.

Украинцы в беларуси рискуют быть депортированными или даже задержанными.

"Принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент", - отмечают в СВР.

В Госпогранслужбе не исключили, что беларусь будет вынуждена перемещать технику и силы "для картинки"